Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію стосовно заходу російських окупаційних військ на територію Дніпропетровської області.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведена вами текст - російська дезінформація", - повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Раніше у неділю у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".