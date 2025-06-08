Інтерфакс-Україна
Події
18:02 08.06.2025

Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

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Генштаб про захід ворога на Дніпропетровщину: це російська дезінформація, бої йдуть у Донецькій області

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію стосовно заходу російських окупаційних військ на територію Дніпропетровської області.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведена вами текст - російська дезінформація", - повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Раніше у неділю у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

Теги: #фронт #генштаб #спростування

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