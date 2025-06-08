Інтерфакс-Україна
Події
15:29 08.06.2025

Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень - Буданов

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Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень - Буданов
Фото: https://t.me/Koord_shtab/8996

Початок обміну тілами загиблих між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень, повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", - написав він у телеграмі ГУР у неділю.

Буданов наголосив, що "Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі".

За його словами, "особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо".

"Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. І всі наші Захисники й Захисниці, а також цивільні мають повернутися додому", - запевнив Буданов.

У Росії заявили, що доставили частину тіл загиблих військових ЗСУ до району обміну. Зранку представник російської переговорної групи Олександр Зорін заявив, що 1212 тіл українських військовослужбовців доставили до району обміну. За його словами, були "сигнали про те, що передача тіл буде перенесена на наступний тиждень".

За словами Зоріна, "є сигнали про те, що передача тіл буде перенесена на наступний тиждень", і що Росія "чекає на підтвердження" від України.

Напередодні помічник президента Росії Володимир Мединський, який очолював російську делегацію на зустрічі у Стамбулі, заявив, що українська сторона "несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими".

У відповідь Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими України заявив, що дата репатріації тіл загиблих українських військових не була узгоджена. Центр звинуватив російську сторону в маніпуляціях і закликав "припинити брудні ігри".

Делегації України та РФ 2 червня домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія –це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.

Теги: #обмін #захисники #буданов

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