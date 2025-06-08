8 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1201 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1201 RUSSIAN AGRESSION

8 червня відзначають Всесвітній день океанів, День працівників легкої промисловості, День домогосподарів і домогосподарок, День расової єдності, День інформування про насильство щодо жінок і дітей, Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках, Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку, День народження пилососа.

У православних і католиків День Святої Трійці.

Всесвітній день океанів

Відзначається щорічно як заклик до суспільства не забруднювати природу і цінувати океанічні види відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 111.

Саме океани вважаються життєво важливим буфером проти загрозливих кліматичних змін. Вони вкривають 70% поверхні Землі, є найбільшою біосферою нашої планети і домівкою для 80% всіх живих організмів. Безмежним водним простором виробляється половина загальної кількості кисню, поглинається чверть викидів вуглекислого газу та 90% тепла, спричиненого цими викидами.

День працівників легкої промисловості

Відзначається щорічно в другу неділю червня відповідно до Указу Президента України від 09.06.1994 р. № 285/94 на честь усіх, хто опікується пошиттям одягу.

День домогосподарів і домогосподарок

Присвячений людям, які зайняті неоплачуваною, але незамінною домашньою працею.

День расової єдності

День расової єдності – це щорічна подія, яка проводиться у другу неділю червня, яка відзначає різноманітність і сприяє расовій гармонії.

День інформування про насильство щодо жінок і дітей

Щороку у другу неділю червня відзначається День інформування про насильство щодо жінок і дітей, щоб привернути увагу до проблеми домашнього насильства та його впливу на жінок і дітей.

Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках

8 червня кожного року відзначається важлива екологічна подія – Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках. Цей день є глобальною подією, спрямованою на підвищення обізнаності про важке становище слонів у зоопарках і пропаганду їх переселення до акредитованих прихистків.

Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку

Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку відзначають 8 червня. Традиція його відзначення була започаткована у 2000 році з ініціативи членів Німецької асоціації медичної допомоги при пухлинах головного мозку.

День народження пилососа

День народження пилососа припадає на 8 червня. Цей корисний прилад вперше був створений 8 червня 1869 року. Його автором став американець Айвз Макгаффні, який ішов до реалізації свого винаходу чотири роки.

Цього дня народилися:

170 років від дня народження Наталії Іванівни Кобринської (1855-1920), української письменниці, журналістки, громадської діячки;

120 років від дня народження Антіна Павлося (1905-1954), українського скульптора, живописця (США).

Ще в цей день:

1915 — Казимир Малевич створив свій перший "Чорний квадрат" (загалом відомі 4 авторські варіанти);

1918 — Проголошена Грузинська Демократична Республіка;

1919 — В ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км;

1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі);

1928 — Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.

1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці;

1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру;

1949 — Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла "1984".

1965 — Американські компанії "Фрито-Лей" і "Пепсі-Кола" злилися, утворивши компанію "PepsiCo";

1967 — У Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакували американський корабель "ЮСС Ліберті" (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні;

1989 — У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28;

1992 — Вийшов перший номер газети "Флот України", єдиної україномовної газети ВМС ЗСУ в Криму;

1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів;

1999 — Вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Церковне свято:

Неділя Трійці, або П’ятидесятниця, відзначається сьогодні католиками та християнами західного обряду, і є важливим релігійним обрядом у християнстві, який припадає на сьому неділю після Великодня.

Свята Трійця має важливе духовне значення, оскільки вона символізує присутність Святого Духа, яка наповнює силою та направляє в житті вірян. Це день святкування та радості в християнських громадах у всьому світі.

Цей день для вірян - нагода висловити вдячність за божественну присутність, яка дає їм силу та підтримує їх у християнській ході. Свята Трійця має глибоке духовне значення для вірян і служить нагадуванням про постійну дію Святого Духа у житті.

Іменини: Василь, Костянтин, Павло, Федір, Меланія.