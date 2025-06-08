8 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 1201 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1201 RUSSIAN AGRESSION
8 червня відзначають Всесвітній день океанів, День працівників легкої промисловості, День домогосподарів і домогосподарок, День расової єдності, День інформування про насильство щодо жінок і дітей, Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках, Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку, День народження пилососа.
У православних і католиків День Святої Трійці.
Всесвітній день океанів
Відзначається щорічно як заклик до суспільства не забруднювати природу і цінувати океанічні види відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 111.
Саме океани вважаються життєво важливим буфером проти загрозливих кліматичних змін. Вони вкривають 70% поверхні Землі, є найбільшою біосферою нашої планети і домівкою для 80% всіх живих організмів. Безмежним водним простором виробляється половина загальної кількості кисню, поглинається чверть викидів вуглекислого газу та 90% тепла, спричиненого цими викидами.
День працівників легкої промисловості
Відзначається щорічно в другу неділю червня відповідно до Указу Президента України від 09.06.1994 р. № 285/94 на честь усіх, хто опікується пошиттям одягу.
День домогосподарів і домогосподарок
Присвячений людям, які зайняті неоплачуваною, але незамінною домашньою працею.
День расової єдності
День расової єдності – це щорічна подія, яка проводиться у другу неділю червня, яка відзначає різноманітність і сприяє расовій гармонії.
День інформування про насильство щодо жінок і дітей
Щороку у другу неділю червня відзначається День інформування про насильство щодо жінок і дітей, щоб привернути увагу до проблеми домашнього насильства та його впливу на жінок і дітей.
Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках
8 червня кожного року відзначається важлива екологічна подія – Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках. Цей день є глобальною подією, спрямованою на підвищення обізнаності про важке становище слонів у зоопарках і пропаганду їх переселення до акредитованих прихистків.
Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку
Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку відзначають 8 червня. Традиція його відзначення була започаткована у 2000 році з ініціативи членів Німецької асоціації медичної допомоги при пухлинах головного мозку.
День народження пилососа
День народження пилососа припадає на 8 червня. Цей корисний прилад вперше був створений 8 червня 1869 року. Його автором став американець Айвз Макгаффні, який ішов до реалізації свого винаходу чотири роки.
Цього дня народилися:
170 років від дня народження Наталії Іванівни Кобринської (1855-1920), української письменниці, журналістки, громадської діячки;
120 років від дня народження Антіна Павлося (1905-1954), українського скульптора, живописця (США).
Ще в цей день:
1915 — Казимир Малевич створив свій перший "Чорний квадрат" (загалом відомі 4 авторські варіанти);
1918 — Проголошена Грузинська Демократична Республіка;
1919 — В ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км;
1924 — Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі);
1928 — Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.
1940 — Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці;
1947 — Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру;
1949 — Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла "1984".
1965 — Американські компанії "Фрито-Лей" і "Пепсі-Кола" злилися, утворивши компанію "PepsiCo";
1967 — У Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакували американський корабель "ЮСС Ліберті" (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні;
1989 — У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28;
1992 — Вийшов перший номер газети "Флот України", єдиної україномовної газети ВМС ЗСУ в Криму;
1993 — Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів;
1999 — Вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.
Церковне свято:
Неділя Трійці, або П’ятидесятниця, відзначається сьогодні католиками та християнами західного обряду, і є важливим релігійним обрядом у християнстві, який припадає на сьому неділю після Великодня.
Свята Трійця має важливе духовне значення, оскільки вона символізує присутність Святого Духа, яка наповнює силою та направляє в житті вірян. Це день святкування та радості в християнських громадах у всьому світі.
Цей день для вірян - нагода висловити вдячність за божественну присутність, яка дає їм силу та підтримує їх у християнській ході. Свята Трійця має глибоке духовне значення для вірян і служить нагадуванням про постійну дію Святого Духа у житті.
Іменини: Василь, Костянтин, Павло, Федір, Меланія.