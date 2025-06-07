Інтерфакс-Україна
Події
22:09 07.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 155 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

" Російські загарбники завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 112 КАБ. Крім цього, ворог застосував 1273 дрони-камікадзе та здійснив 4407 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 55 штурмових та наступальних дій, чотири з яких станом на 22:00 суботи ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25226

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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