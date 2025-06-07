Координаційний штаб роз'яснив ситуацію з обміном полонених та репатріацією тіл з РФ

(розширена)

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими офіційно пояснили, що протягом останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених.

"Щодо обміну полонених — Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою "всіх на всіх", а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони", - йдеться у повідомленні Штабу у Телеграмі в суботу.

У штабі також зазначили, що була досягнута домовленість щодо репатріації тіл, але без узгодження дати.

"Щодо репатріації тіл — справді була досягнута домовленість. Дата — не була узгоджена. Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу", - повідомили військові.

У Координаційному штабі наголосили, що "замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях".

"Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок. Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість в найближчі дні", - акцентували у штабі.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов додав, що заяви російської сторони – це "свідома дезінформація".

"Останні заяви росіян, стосовно обмінів та повернення тіл загиблих військових - це свідома дезінформація з метою тиску на українську переговорну групу. Перемовини тривають, Україна обстоює дотримання та реалізацію домовленостей, які публічно оголошені в Стамбулі. Ворог бреше і робить це свідомо, навіть у такій чутливій темі, як полонені та загиблі військові, але нікого цим вже не здивуєш. Попри всі штучні перепони і брудні вкиди, результат буде. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює", - написав Юсов у Facebook в суботу.