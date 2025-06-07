14:25 07.06.2025
Три людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини у суботу
Фото: Донецька ОВА
Дві людини у Яблунівці і одна у Костянтинівці загинула внаслідок обстрілу Донеччини у суботу, повідомив глава обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"У Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили 2 будинки. Ще 1 загибла — у Костянтинівці", - написав він у телеграм.
Поранення отримав житель Покровська — там FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.
"Крім того, вдалося встановити інформацію про загиблу напередодні жительку Рубців Лиманської громади", - повідомив глава ОВА.