Росіяни атакували Україну 215 засобами повітряного нападу, знешкоджено 174

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У ніч на 7 червня (із 22.00 6 червня) росіяни атакували Україну 215-ма засобами повітряного нападу, із них знешкоджено 174, повідомили Повітряні сили ЗСУ у телеграм в суботу.

Противник атакував:

206 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму;

2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;

6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області;

1 крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл. - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:

87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

6 керованих ракет Х-59/69;

1 крилату ракету Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.