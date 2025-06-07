Керівником "Газмережі" призначено ексдиректора житомирської філії товариства

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький представив нового очільника ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") Сергія Скибу під час наради з командами філій компанії у п’ятницю, йдеться у пресрелізі "Нафтогазу".

Зазначається, що Скиба — управлінець з 20-річним досвідом: у 2019–2020 роках він очолював філію "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування", з 2023 року був директором Житомирської філії "Газмережі", очолював напрямок будівництва електростанцій у ПАТ "Укрнафта" та займався розвитком Кременчуцької ТЕЦ.

"Саме від щоденної роботи фахівців на місцях залежить, наскільки ефективно та безпечно працює газорозподільна система країни. "Газмережі" мають стати прикладом відкритості та професійності. Розраховую, що компанію чекають реальні позитивні зміни", — наголосив очільник групи "Нафтогаз".

Як пояснили у "Нафтогазі", серед основних пріоритетів роботи новопризначеного очільника "Газмереж" – технічне переоснащення мереж, підвищення надійності газопостачання, формування довіри до компанії через прозорі процеси та реальні зміни, увага до соціальних питань, підтримка військових та їхніх сімей, розвиток ветеранських програм.

"Для мене це не просто нова посада, а велика відповідальність — перед майже 40 тисячами співробітників по всій країні та мільйонами споживачів. Наша сила — в людях. Разом із командою будемо налагоджувати процеси, підвищувати ефективність і фокусуватись на практичних змінах у роботі компанії", — зазначив своєю чергою Скиба.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у серпні 2024 року погодив пропозицію Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо передачі АТ "Чорноморнафтогаз" ("дочка" НАК "Нафтогаз України") заарештованих активів 26 операторів газорозподільних систем (ГРМ, облгази).

Протягом 2022-2023 років Кабінет міністрів дозволив передати в управління "Чорноморнафтогазу" заарештовані активи операторів ГРМ.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого є розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

"Нафтогаз" 19 грудня 2023 року оголосив про завершення планової інтеграції обл- і міськгазів, унаслідок чого у складі групи працюють 27 газорозподільних підприємств.