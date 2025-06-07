Інтерфакс-Україна
Події
06:33 07.06.2025

Керівником "Газмережі" призначено ексдиректора житомирської філії товариства

2 хв читати

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький представив нового очільника ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") Сергія Скибу під час наради з командами філій компанії у п’ятницю, йдеться у пресрелізі "Нафтогазу".

Зазначається, що Скиба — управлінець з 20-річним досвідом: у 2019–2020 роках він очолював філію "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування", з 2023 року був директором Житомирської філії "Газмережі", очолював напрямок будівництва електростанцій у ПАТ "Укрнафта" та займався розвитком Кременчуцької ТЕЦ.

"Саме від щоденної роботи фахівців на місцях залежить, наскільки ефективно та безпечно працює газорозподільна система країни. "Газмережі" мають стати прикладом відкритості та професійності. Розраховую, що компанію чекають реальні позитивні зміни", — наголосив очільник групи "Нафтогаз".

Як пояснили у "Нафтогазі", серед основних пріоритетів роботи новопризначеного очільника "Газмереж" – технічне переоснащення мереж, підвищення надійності газопостачання, формування довіри до компанії через прозорі процеси та реальні зміни, увага до соціальних питань, підтримка військових та їхніх сімей, розвиток ветеранських програм.

"Для мене це не просто нова посада, а велика відповідальність — перед майже 40 тисячами співробітників по всій країні та мільйонами споживачів. Наша сила — в людях. Разом із командою будемо налагоджувати процеси, підвищувати ефективність і фокусуватись на практичних змінах у роботі компанії", — зазначив своєю чергою Скиба.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у серпні 2024 року погодив пропозицію Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо передачі АТ "Чорноморнафтогаз" ("дочка" НАК "Нафтогаз України") заарештованих активів 26 операторів газорозподільних систем (ГРМ, облгази).

Протягом 2022-2023 років Кабінет міністрів дозволив передати в управління "Чорноморнафтогазу" заарештовані активи операторів ГРМ.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого є розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

"Нафтогаз" 19 грудня 2023 року оголосив про завершення планової інтеграції обл- і міськгазів, унаслідок чого у складі групи працюють 27 газорозподільних підприємств.

Теги: #призначення #газмережі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 26.05.2025
Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

06:26 10.05.2025
Трамп призначив на топ-посаду ще одну людину з Fox News

Трамп призначив на топ-посаду ще одну людину з Fox News

21:36 01.05.2025
Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, Майка Волца призначено послом в ООН

Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, Майка Волца призначено послом в ООН

20:09 30.04.2025
Пітер Чайні стане CEO OTP Bank замість батька Шандора

Пітер Чайні стане CEO OTP Bank замість батька Шандора

21:15 28.04.2025
Нардеп Жупанин підтвердив призначення Корецького главою "Нафтогазу"

Нардеп Жупанин підтвердив призначення Корецького главою "Нафтогазу"

14:42 15.04.2025
Кабмін провів низку кадрових призначень

Кабмін провів низку кадрових призначень

21:42 07.04.2025
Зеленський призначив 4 нових послів, замінив посла Фінляндії

Зеленський призначив 4 нових послів, замінив посла Фінляндії

19:07 04.04.2025
Правління банку "Український капітал" поповнилося експредставниками Комінбанку та БІЗбанку

Правління банку "Український капітал" поповнилося експредставниками Комінбанку та БІЗбанку

17:55 24.03.2025
Зеленський призначив Калашника головою Київської ОДА

Зеленський призначив Калашника головою Київської ОДА

18:07 16.03.2025
Генштаб ЗСУ: Гнатова призначено з метою покращення якості управління військами

Генштаб ЗСУ: Гнатова призначено з метою покращення якості управління військами

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, з них – 2 дітей, аварійно-рятувальні роботи призупинено

Українська делегація в США представила справжні наміри керівництва РФ - Зеленський

Глава "Укрзалізниці" заявляє про посилення заходів безпеки у зв’язку з погрозами ворога зупинити залізницю

В Україні 80 постраждалих внаслідок нічних обстрілів, Путін виторговує час, щоб продовжувати воювати

В Луцьку під завалами знайшли тіла ще двох загиблих, постраждалих вже 30

ОСТАННЄ

7 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кількість загиблих у Харкові зросла до двох, поранено 17 — мер

У Луцьку кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня зросла до двох — ДСНС

Війська РФ окупували 2 села Сумського району – DeepState

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Харків сягнула 13 осіб, серед них двоє дітей, одна людина загинула - Синєгубов

Внаслідок влучання по приватному будинку в Харкові загинула одна людина, ще одна поранена - Терехов

Унаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову двоє постраждалих, серед них немовля — влада

Два ворожі "шахеди" влучили у приватний будинок і територію вищого навчального закладу в Київському районі Харкова - мер

Харків зазнає найпотужнішої атаки з початку повномасштабної війни, кількість постраждалих зросла до шести — Терехов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА