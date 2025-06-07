Уряд запровадив одноразову допомогу 50 тис. грн дітям, які повертаються з окупації або депортації - Мінсоцполітики

Кабінет Міністрів України запровадив одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. грн для дітей, які повертаються на підконтрольну територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, рішення ухвалене цього тижня за поданням відомства. Допомога спрямована на створення належних умов для реінтеграції дитини.

"Кошти в сумі 50 тисяч гривень ("підйомна" допомога) дозволять батькам або іншому законному представнику створити належні умови для реінтеграції і адаптації дитини в Україні", – зазначили у Мінсоцполітики.

Для отримання допомоги законному представнику дитини потрібно звернутися до Державної служби України у справах дітей. Зазначена сума не враховуватиметься під час обчислення середньомісячного доходу сім’ї для призначення інших соціальних виплат і субсидій.

У міністерстві нагадали, що кожна дитина, яка повертається, отримує індивідуальний план підтримки, що охоплює коротко-, середньо- та довгострокові заходи — від медичних і соціальних послуг до психологічної, юридичної та реабілітаційної допомоги. У разі відсутності батьків дитина влаштовується в сімейну форму виховання. Підтримка також надається її родині.

Джерело: https://www.msp.gov.ua/press-center/news/uryad-zaprovadyv-%22pidyomnu%22-dopomohu-dytyni-yaka-povertayetsya-z-tot-abo-pislya-deportatsiyi