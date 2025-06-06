Інтерфакс-Україна
Події
20:53 06.06.2025

Українська делегація в США представила справжні наміри керівництва РФ - Зеленський

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Українська делегація в США представила справжні наміри керівництва РФ - Зеленський

Українська делегація під керівництвом першої віцепремʼєрки-міністерки економіки України Юлії Свириденко, яка здійснила 3-5 червня візит до США, представила партнерам наміри керівництва РФ, інформацію про спроможності російського воєнного виробництва та доходи країни-агресора, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Детально представили партнерам справжні наміри російського керівництва. Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки Росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками візиту.

За його словами, делегація під час візиту до США обговорювала питання оборонної підтримки України, санкцій проти РФ, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протиді. російській дезінформації.

"Важливо, що наша делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях: адміністрація США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа. Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти Росії та її спільників за війну може реально наблизити мир. Вдячні всім, хто допомагає", - написав Зеленський.

У вечірньому відеозверненні він подякував "всім у Конгресі, в адміністрації Сполучених Штатів, в американських медіа, хто розуміє, що відбувається і як можна завершити цю війну достойно та надійно".

"Провів також нараду підготовчу з дипломатами щодо заходів, які заплановані на червень: це європейські країни, "сімка", наші партнери в інших частинах світу. Все для того, щоб Україна зберігала незалежність і щоб наша українська стійкість була впевненою", - додав Зеленський.

 

 

 

Теги: #сша #рф #президент

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