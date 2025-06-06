Інтерфакс-Україна
Події
19:03 06.06.2025

В Дніпрі теж вибухнуло авто, без постраждалих

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Автомобіль вибухнув у місті Дніпро у п'ятницю, минулося без постраждалих, повідомляється на сторінці поліції Дніпропетровської області у Facebook в п'ятницю.

"Постраждалих внаслідок події не має. За попередньою інформацією, міг вибухнути газовий балон… На місце події прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби. Пожежу, яка виникла, загасили. Зараз на місці працюють правоохоронці та встановлюють всі обставини вибуху", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося кількома хвилинами раніше, одна людина загинула внаслідок вибуху автомобіля в Березівському районі Одеської області. "Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля в Березівському районі. Наразі відомо про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - розповіли в поліції.

 

Теги: #дніпро #вибух #авто

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