Зеленський, ймовірно, відвідає Австрію 16 червня – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський, можливо, відвідає з візитом Австрію 16 червня, повідомляють австрійські медіа.

"Президент України Володимир Зеленський 16 червня відвідає Відень... У програмі візиту, серед іншого, заплановано зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом, міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер та федеральним канцлером Крістіаном Штокером", - пише видання в Der Standard п'ятницю.

Цю інформацію підтверджує також видання "Kronen Zeitung" та суспільний мовник ORF.

При цьому в канцелярії канцлера, міністерстві закордонних справ та посольстві України заявили, що офіційного підтвердження такого візтту ще немає, повідомили в ORF.

Зеленський відвідував Австрію з офіційним візитом в вересні 2020 року.