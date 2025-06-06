У Чернігові внаслідок російського удару постраждали 3 людини, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Внаслідок ворожих влучань у Чернігові в п’ятницю, 6 червня, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство.

Постраждало три людини, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуапцій.

"За попередніми даними, під завалами зруйнованої будівлі можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

На місці працюють підрозділи ДСНС, залучено спеціалізовану техніку та кінологічну групу зі службовими собаками.