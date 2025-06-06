Інтерфакс-Україна
Події
12:34 06.06.2025

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Тернопіль та Луцьк

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УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Тернопіль та Луцьк
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим від російської комбінованої ракетної та дронової атаки в ніч на 6 червня у Тернополі та Луцьку.

"Тернопіль. Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Тернопільській області працює на місці. Волонтери надають першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим, а також забезпечують рятувальників водою", - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

За даними ГУ ДСНС України у Тернопільській області, внаслідок російського обстрілу пошкоджено промислову інфраструктуру, постраждали 10 людей, з них п'ятеро рятувальників.

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У Луцьку волонтери загону швидкого реагування УЧХ спільно з іншими рятувальними службами працюють на місці влучання у багатоповерховий житловий будинок. Вони надали першу допомогу 10 постраждалим, допомагають з евакуацією мешканців пошкодженого будинку. Одного постраждалого волонтери транспортували до місцевої лікарні.

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За інформацією ГУ ДСНС України у Волинській області, відомо про 15 постраждалих. Пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок, з якого евакуйовано 5 людей та декілька домашніх тварин, адмінбудівля та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.

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Аварійно-рятувальні роботи тривають.

 

 

Теги: #учх #тчху #обстріли

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