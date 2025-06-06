Інтерфакс-Україна
Події
10:37 06.06.2025

Вночі Росія "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів в Україні - Сибіга

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Вночі Росія "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів в Україні - Сибіга
Фото: ДСНС

Удари Росії є актами агресії і терору, і нічна атака вкотре демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якнайшвидше, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі – наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити наших дітей. Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури", - написав він у соцмережі Х.

Міністр підкреслив, що ставити Україну і Росію в один ряд неприйнятно. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України є самообороною, тоді як удари Росії є актами агресії і терору.

"Нічний напад Росії на мирних жителів вкотре демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якнайшвидше. Єдиний аргумент Росії – терор. Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора, та нові рішення, що посилять обороноздатність України", - наголосив він.

Теги: #атака_рф #сибіга

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