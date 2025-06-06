Інтерфакс-Україна
Події
07:43 06.06.2025

У одному з районів Львівщини пошкоджений промисловий обʼєкт та є проблеми з роботою ЛЕП

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У одному з районів Львівщини пошкоджений промисловий обʼєкт та є проблеми з роботою ЛЕП

У одному з районів Львівщини пошкоджений промисловий обʼєкт, також є проблеми з роботою ЛЕП, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі", - написав він у телеграмі.

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.

Глава ОВА зазначив, що за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

 

Теги: #пошкодження #львівська #атаки

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