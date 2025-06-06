Інтерфакс-Україна
Події
06:50 06.06.2025

Унаслідок комбінованого російського удару по Києву пошкоджена інфраструктура

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У ніч на п'ятницю Київ зазнав чергової комбінованої атаки з боку Росії, внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

За оперативною інформацією КМВА станом на ранок, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження у щонайменше шести районах Києва.

У Соломʼянському районі сталася пожежа у металевому ангарі на площі близько 500 кв. м. Рятувальники продовжують ліквідацію займання. Виникло загоряння на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок оперативних дій було врятовано трьох осіб. Пожежу ліквідовано.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків збитих цілей щонайменше у трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, триває ліквідація. Пошкоджено заклад освіти. Частини збитих цілей впали поблизу АЗС пошкодивши автомобіль. Уламки також впали в нежитловій зоні – без постраждалих і пожежі.

У Деснянському районі виявлено уламки збитого БпЛА на відкритій території.

У Шевченківський район сталося займання у нежитловій зоні.

У Дніпровському районі зафіксовано значні пошкодження автозаправної станції. На місці працюють рятувальники.

"Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Надійшла інформація також про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Наразі відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. Двоє - госпіталізовані. Двом медики надали допомогу на місці", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що інформація продовжує надходити. Всі служби працюють на місцях виявлених пошкоджень та відпрацьовують повідомлення про зафіксовані уламки збитих ворожих цілей.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/12175

Теги: #київ #жертви #атака

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