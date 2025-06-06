На Хмельниччині внаслідок атак РФ приватний житловий будинок, господарчі споруди, паркан та автомобілі

У ніч на п'ятницю російські війська завдали удару по Хмельницькій області, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, паркан та автомобілі, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрин.

"Цієї ночі ворог атакував Хмельницьку область. Попередньо обійшлося без травмованих", - написав він у телеграмі.

За його словами, наразі триває уточнення інформації щодо всіх наслідків. Уже відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.

На місці працюють усі відповідні служби.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/5240