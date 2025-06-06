Інтерфакс-Україна
Події
06:45 06.06.2025

На Хмельниччині внаслідок атак РФ приватний житловий будинок, господарчі споруди, паркан та автомобілі

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У ніч на п'ятницю російські війська завдали удару по Хмельницькій області, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, паркан та автомобілі, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрин.

"Цієї ночі ворог атакував Хмельницьку область. Попередньо обійшлося без травмованих", - написав він у телеграмі.

За його словами, наразі триває уточнення інформації щодо всіх наслідків. Уже відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.

На місці працюють усі відповідні служби.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/5240

Теги: #пошкодження #хмельниччина #атака

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