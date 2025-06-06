6 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1199 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1199 RUSSIAN AGRESSION

6 червня в Україні відзначають День журналіста.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля, День садівництва, День кінотеатру просто неба, День Йо-йо, Всесвітній день зеленого даху, Всесвітній день трансплантології, День гордості атеїста, Всесвітній день боротьби зі шкідниками, Європейський день зубних техніків.

Національне свято Королівства Швеція. Національний День Швеції, День Прапора.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Віссаріона та Іларіона.

День журналіста

Сьогодні професійне свято працівників засобів масової інформації України. Встановлене Указом Президента України від 25 травня 1994 року. День журналіста щорічно відзначається в день вступу Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів (1992).

Всесвітній день зеленого даху

Всесвітній день зелених дахів – це щорічний захід, який відзначається 6 червня, щоб підвищити обізнаність про переваги зелених дахів і популяризувати їх впровадження в усьому світі.

Всесвітній день трансплантології

Всесвітній день трансплантології відзначається щорічно 6 червня, щоб привернути увагу до важливості донорства та трансплантації органів.

Цей день є даниною пам’яті донорам органів та їхнім сім’ям за їхній самовідданий акт дарування життя іншим. Він також привертає увагу до глобальної нестачі органів і наголошує на необхідності збільшення донорства органів для порятунку життів.

День гордості атеїста

День гордості атеїстів – це щорічна подія, яка відзначається щорічно 6 червня і присвячена сприянню визнанню та обізнаності тих, хто вважає себе атеїстами.

Всесвітній день боротьби зі шкідниками

6 червня у різних країнах відзначають Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Це свято ще називають Всесвітнім днем обізнаності про шкідників.

Започаткований за ініціативою Китайської асоціації з контролю за шкідниками. Керівник організації Сюй Дзяньго зауважив, що від шкідників останнім часом виникає все більше випадків різноманітних небезпечних захворювань – жовта лихоманка, вірус Зіка, малярія, лихоманка денге тощо. Переносниками хвороб є шкідливі комахи та гризуни.

День кінотеатру під відкритим небом

6 червня відзначається День кінотеатру під відкритим небом. У 1933 році було відкрито перший кінотеатр у США спеціально для автомобілістів – drive-in-movies. Любителі подорожей на власній машині отримали змогу провести вільний час за переглядом цікавого фільму просто неба.

День Йо-Йо

6 червня в усьому світі відзначають День народження іграшки Yo-Yo. Цей незвичний винахід знайомий з дитинства усім. Йо-йо – це два диски, об’єднані віссю, на яку намотана мотузка. Смикання за неї розкручує іграшку та законами інерції повертає назад.

Європейський день зубних техніків

Перша п’ятниця червня – Європейський день зубних техніків. Відзначається з 2018 року.

Цього дня народилися:

175 років від дня народження Карла Фердинанда Брауна (1850-1918), німецького фізика, винахідника бездротового телеграфу та кінескопа (катодно-променевої трубки), лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (1909);

170 років від дня народження Івана Петровича Білоконського (1855-1931), українського письменника, історика, журналіста, педагога, освітнього, земського та громадського діяча;

170 років від дня народження Івана Михайловича Садовського (1855-1911), українського ветеринарного лікаря, анатома, мікробіолога, одного з організаторів ветеринарної справи в Україні;

150 років від дня народження Томаса Манна (1875-1955), німецького письменника, лауреата Нобелівської премії у галузі літератури (1929);

150 років від дня народження Сергія Михайловича Шемета (1875-1957), українського журналіста, громадсько-політичного діяча (Австралія);

140 років від дня народження Євгена Володимировича Вульфа (1885-1941), українського вченого-ботаніка;

140 років від дня народження Михайла Венедиктовича Микиші (1885-1971), українського співака, педагога, музично-громадського діяча;

110 років від дня народження Михайла Дмитровича Тодорова (1915-1997), українського живописця;

80 років від дня народження Олександра Володимировича Комаровського (1945-2002), українського архітектора;

70 років від дня народження Святослава Леонтійовича Коштелянчука (1955-2013), українського художника театру та кіно, графіка, ювеліра;

50 років від дня народження Ростислава Андрійовича Семківа (1975), українського письменника, літературознавця, критика, перекладача, видавця, директора видавництва "Смолоскип" (з 2003 р.).

Ще в цей день:

1925 - Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію "Chrysler";

1933 - У місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля;

1944 - У Західній Європі відкрито Другий фронт: на півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції;

1981 - Зареєстровано перших хворих на СНІД;

1990 - Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви;

1992 - У Тернополі відбувся I Всеукраїнський конгрес лемків;

2017 - Під час громадянської війни в Сирії почалась битва за Ракку, в ході якої Сирійські демократичні сили (SDF) вибили з міста угрупування "Ісламської Держави";

2023 - Окупаційні російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС в ході російсько-української війни.

Церковне свято:

День пам’яті преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського

Щорічно 6 червня православна церква вшановує пам’ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, який був монахом.

Віссаріон жив у 4-5 століттях в Єгипті. З юного віку вів аскетичний спосіб життя, подорожував святими місцями. Пізніше постригся у монахи, прийняв на себе обітницю мовчання, голодував, ївши за тиждень тільки один раз, та спав виключно сидячи. Святий міг простояти без сну та їжі цілих 40 днів. За міцну духовну силу Господь нагородив Віссаріона великим даром чудотворення. Преподобний вмів робити морську воду солодкою, ходити по воді та викликати дощ під час засухи.

Преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі

Іларіон народився у християнській родині в IX столітті. У 20 років він покинув батьківський дім і став ченцем. 10 років провів у Далматському монастирі, де обрав собі наставником Григорія Декаполита. Іларіон намагався вести такий же правильний і смиренний образ життя, як Іларіон Великий, за що пізніше його назвали Новим. Вже бувши священиком, він не хотів приймати ігуменство.

Бажання братів Далматської обителі бачити своїм ігуменом Іларіона було настільки велике, що їх прохання дійшло до імператора і патріарха. Він не зміг їм відмовити. Через вісім років до влади прийшов Лев Вірменин — єретик, який поширював іконоборчу єресь. Повсталого проти нього ігумена Далматського він піддав різним мукам, а потім запроторив до в’язниці.

Брати ошукали правителя і пообіцяли втихомирити свого ігумена. Так вони визволили Іларіона і разом повернулися в монастир, де продовжили шанувати священні зображення. Донесли імператору про непокору і він знову зачинив святого. Наступний цар звільнив Іларіона. Через десять років на трон зійшов новий правитель та ігумен знову опинився за ґратами.

Лише з приходом до влади імператриці Феодори Іларіон отримав повну свободу, повернувся до своїх братів і мирно помер у Далматському монастирі в 845 році.

Іменини: Симеон, Варнава, Іларіон, Юліан, Агафія.