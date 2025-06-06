У Києві ліквідовують пожежі через ворожу атаку одразу на кількох локаціях - ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежі одразу на кількох локаціях в Києві, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У ніч проти 6 червня Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста", - сказано в телеграмі.

Зокрема, в Солом’янському районі виникло загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Проводяться роботи з порятунку людей. Наразі 3 осіб врятовано з квартири на 11 поверсі, подальша роботи тривають.

Також пожежа виникла у металевому ангарі, на площі близько 500 кв. м.

Також у Голосіївському районі виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури

Площа пожежі наразі уточнюється.

Роботи тривають.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/43811