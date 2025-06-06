Інтерфакс-Україна
Події
02:59 06.06.2025

У Києві на території поруч з АЗС зафіксовано пошкодження та двоє постраждалих - Ткаченко

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На території поруч з АЗС в Києві зафіксовано пошкодження внаслідок ворожої атаки, повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко.

"У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС", - написав він в телеграмі.

Також фіксують повідомлення про уламки збитих ворожих цілей в Деснянському та Дарницькому районі.

"На жаль, маємо попередньо двох потерпілих внаслідок російської атаки. Уточнюємо", - додав він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про одного постраждалого в Солом'янському районі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1239

Теги: #київ #азс #влучання

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