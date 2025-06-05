Інтерфакс-Україна
Події
20:23 05.06.2025

Зеленський і Шмигаль обговорили рішення, які додадуть Україні стійкості

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Зеленський і Шмигаль обговорили рішення, які додадуть Україні стійкості
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про його перемовини у Франції.

"Є рішення про додаткові кошти на відновлення в Україні. Дякую за це рішення нашим французьким партнерам. Також ми обговорили з Прем’єр-міністром деякі рішення, які додадуть Україні стійкості", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Також президент заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Ми готуємо рішення разом із країнами "сімки", - повідомив глава держави.

 

Теги: #шмигаль #зеленський #доповідь

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