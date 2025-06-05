20:23 05.06.2025
Зеленський і Шмигаль обговорили рішення, які додадуть Україні стійкості
Фото: https://www.president.gov.ua/
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про його перемовини у Франції.
"Є рішення про додаткові кошти на відновлення в Україні. Дякую за це рішення нашим французьким партнерам. Також ми обговорили з Прем’єр-міністром деякі рішення, які додадуть Україні стійкості", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.
Також президент заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
"Ми готуємо рішення разом із країнами "сімки", - повідомив глава держави.