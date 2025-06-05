Інтерфакс-Україна
Події
20:09 05.06.2025

Немає у світі таких мирних ініціатив, які б РФ не відкинула, вони повинні за це відповідати

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Немає у світі таких мирних ініціатив, які б РФ не відкинула, вони повинні за це відповідати

РФ відкинула всі запропоновані їй мирні ініціативи і продовжує вбивства, за що має понести відповідальність, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в четвер.

Президент нагадав про удари, які росіяни нанесли сьогодні, зокрема по Прилуках і Херсону.

"І все це – кожен такий удар – зовсім не про так звані "першопричини" війни, про які в Москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів", - наголосив президент.

Він зауважив, що таких можна здолати лише силою дипломатії, санкцій, зброї та технологій.

За його словами, Україна розраховує на сильні кроки.

"Це те, що зараз у дефіциті. І що може примусити навіть таких покидьків у Москві відчути, що вони війну не потягнуть. Це треба забезпечити. І саме для цього потрібні нові й достатні санкції, передусім від Сполучених Штатів", - наголосив Зеленський.

Теги: #мир #рф #президент

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