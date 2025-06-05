Зеленський про знищення будівлі Херсонської ОДА: Потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати

Фото: Херсонська ОВА

Удари РФ по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації були цілеспрямованими, потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Потрібна сила, щоб примусити їх перестати руйнувати і вбивати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", - додав президент.

Він подякував усім у світі, хто допомагає це змінити й наблизити досягнення реальної безпеки для українців.