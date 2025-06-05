Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

Фото: Херсонська ОВА

(розширена)

Будівля Херсонської обласної державної адміністрації знищена внаслідок ударів російських окупантів, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - написав Прокудін в Телеграм у четвер.

Він проілюстрував повідомлення фотографією зруйнованої будівлі, на якій видно, що ударами знищена половина її фасада по всій висоті, значна частина тильної зовнішньої стіни та всі перекриття на поверхах.

На інших фотографіях з місця події видно, що бічні крила будівлі вціліли, але чи можливе її відновлення після таких пошкоджень - наразі невідомо.

Вранці в четвер повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли керованими авіабомбами середмістя Херсона і що внаслідок цього постраждала будівля обладміністрації. Тоді була зруйнована частина фасаду на рівні технічного поверху над верхнім четвертим, а також дах і верхнє перекриття, були вибиті вікна, площа перед адміністрацією була вкрита уламками.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що будівля обладміністрації вже давно не використовувалася і неодноразово була під ворожим обстрілом.

"Вона не є центром ухвалення жодних рішень — ні військових, ні цивільних. Оркам була потрібна яскрава картинка — і більше нічого. Той факт, що поруч житлові багатоквартирні будинки, їх не хвилює. Спочатку били "КАБами", а потім додали артилерію й дрони", - написав Соболевський у телеграм.

Він висловив подяку херсонським медикам, рятувальникам та поліції, які, за його словами, спрацювали максимально оперативно та професійно.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак також опублікував в телеграм фото зруйнованої будівлі, відзначивши, що в четвер вона зазнала одразу двох прицільних ударів.

"Херсонська ОДА, другий удар росіян за день. Навіщо? В чому логіка дій? Вона ж повністю відсутня", - написав він.

Чотириповерхову будівля Херсонської ОДА було зведено у 1955 році на площі Свободи в центрі Херсону у стилі неокласицизму. Уперше вона зазнала ракетного обстрілу у грудні 2022 року, тоді було пошкоджено два поверхи та поранено шість осіб.