Окупанти скинули на центр Херсона 4 КАБи, постраждала будівля обладміністрації та двоє літніх чоловіків

Російські окупаційні війська обстріляли керованими авіабомбами середмістя Херсону, постраждала будівля обласної державної адміністрації (ОДА), повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

"Впродовж всього пʼятнадцяти хвилин по цьому місцю "прилетіли" чотири російські КАБи. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього", - написав він.

За його словами, також зруйновано під'їзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади. На місці розгорнуто оперативний штаб обладміністрації, пріоритет – допомога постраждалим і ліквідації наслідків атаки.

"На цю хвилину відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом наших лікарів. Крім цього, завдяки рятувальникам вдалося визволити з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Меддопомога їм не знадобилась", - зазначив Прокудін.