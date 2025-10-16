У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

У Подільському районі Києва триває гасіння пожежі у 2-х поверховій недіючій будівлі, повідомила пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).

"У Подільському районі триває гасіння пожежі у 2-х поверховій недіючій будівлі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо стосовно нібито затримки прибуття вогнеборців та наявності жертв не відповідає дійсності.

Аварійно-рятувальні служби прибули на місце події за 11 хв, інформація щодо потерпілих не надходила. Виклики на 103 не надходили.

