Сі Цзіньпін і Трамп провели телефонну розмову - ЗМІ

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У четвер відбулася телефонна розмова голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа, повідомляють китайські державні ЗМІ.

"Голова КНР Сі Цзіньпін у четвер провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом", - передають ЗМІ.

Подробиць бесіди ЗМІ наразі не наводять.

Минулої п'ятниці Трамп висловив сподівання щодо обговорення торговельних домовленостей Вашингтона і Пекіна безпосередньо з Сі Цзіньпіном, оскільки, на думку Трампа, багато з них було порушено.

Минулого понеділка представник Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, що Трамп і Сі Цзіньпін, найімовірніше, проведуть телефонні переговори найближчими днями.