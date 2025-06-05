Інтерфакс-Україна
Події
16:20 05.06.2025

Сі Цзіньпін і Трамп провели телефонну розмову - ЗМІ

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Сі Цзіньпін і Трамп провели телефонну розмову - ЗМІ
Фото: Reuters

У четвер відбулася телефонна розмова голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа, повідомляють китайські державні ЗМІ.

"Голова КНР Сі Цзіньпін у четвер провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом", - передають ЗМІ.

Подробиць бесіди ЗМІ наразі не наводять.

Минулої п'ятниці Трамп висловив сподівання щодо обговорення торговельних домовленостей Вашингтона і Пекіна безпосередньо з Сі Цзіньпіном, оскільки, на думку Трампа, багато з них було порушено.

Минулого понеділка представник Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, що Трамп і Сі Цзіньпін, найімовірніше, проведуть телефонні переговори найближчими днями.

Теги: #розмова #трамп #сі_цзіньпін

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