16:20 05.06.2025
Сі Цзіньпін і Трамп провели телефонну розмову - ЗМІ
Фото: Reuters
У четвер відбулася телефонна розмова голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа, повідомляють китайські державні ЗМІ.
"Голова КНР Сі Цзіньпін у четвер провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом", - передають ЗМІ.
Подробиць бесіди ЗМІ наразі не наводять.
Минулої п'ятниці Трамп висловив сподівання щодо обговорення торговельних домовленостей Вашингтона і Пекіна безпосередньо з Сі Цзіньпіном, оскільки, на думку Трампа, багато з них було порушено.
Минулого понеділка представник Білого дому Керолайн Левітт сказала на брифінгу, що Трамп і Сі Цзіньпін, найімовірніше, проведуть телефонні переговори найближчими днями.