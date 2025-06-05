Інтерфакс-Україна
Події
12:46 05.06.2025

У Дарницькому районі Києва стався вибух, двоє людей постраждали

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У Дарницькому районі Києва в четвер, 5 червня, стався вибух невідомого предмета, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"За попередньою інформацією, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмета, внаслідок якого травми отримав місцевий мешканець, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку", - вказується у повідомленні в Facebook.

Зазначається, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.

Теги: #київ #вибух

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