У Дарницькому районі Києва стався вибух, двоє людей постраждали

У Дарницькому районі Києва в четвер, 5 червня, стався вибух невідомого предмета, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"За попередньою інформацією, у сміттєвому баку відбулась детонація невідомого предмета, внаслідок якого травми отримав місцевий мешканець, який в цей час проходив повз. Також постраждав охоронець будинку", - вказується у повідомленні в Facebook.

Зазначається, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.