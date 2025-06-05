Інтерфакс-Україна
Події
12:08 05.06.2025

Росіяни намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

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Росіяни намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

Служба безпеки України повідомляє про нову тактику російських спецслужб при спробах вербування українців. Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється "співробітником СБУ" і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито "в інтересах Української Держави", повідомляє пресслужба СБУ.

"Це так званий прийом спецоперацій "під чужим прапором", який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз. Протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що тактика вербування, яку все частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї "справи" є придбання "заборонених в Україні товарів".

Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". Щоб "вирішити це питання", вони вимагають виконати поставлені ними завдання: прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для "донатів на ЗСУ", придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, здійснити диверсію тощо.

Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета.

"Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер – і люди похилого віку", - додали в СБУ.

Наголошується, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних "завдань".

У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, слід звернутися до офіційного чат-бота Служби безпеки: t.me/spaly_fsb_bot. Або повідомити на "гарячу лінію" СБУ: 0 800 501 482.

Теги: #вербування #сбу #рф

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