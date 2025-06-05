Інтерфакс-Україна
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09:48 05.06.2025

Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров

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Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров

Оборонна підтримка України за "данською моделлю", тобто закупівля зброї безпосередньо в українських виробників, масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 році, перший транш 428 млн євро надійде виробникам уже найближчим часом, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1.3 мільярда євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів. Це інвестиція в нашу перемогу — у зброю, яка виробляється в Україні, у безпеку всієї Європи", - написав він у телеграмі у четвер.

За його даними, перший транш — 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби, створені в Україні для ЗСУ.

"Це рішення — результат нашої розмови з колегою і другом Троельсом Лундом Поульсеном, міністром оборони Данії. "Данська модель" — це унікальний механізм прямої підтримки українського ОПК. Це — довіра до нашої армії, визнання спроможностей наших виробників і реальний вклад у зміцнення Сил оборони України", - зазначив Умєров.

Крім того, міністр повідомив, що Україна готує "нові стратегічні рішення — і для інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну", і для розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні".

"Вдячний Данії за лідерство. І особливо міністру Поульсену — за непохитну підтримку України", - додав міністр оборони України.

Теги: #міноборони #данська_модель #кошти

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