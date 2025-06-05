5 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1198 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1198 RUSSIAN AGRESSION

5 червня відзначають Всесвітній день довкілля, Міжнародний день боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибним промислом, Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією, Всесвітній день консультанта з управління.

Національне свято Королівства Данія. День Конституції

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Доротея, єпископа Тирського.

Всесвітній день довкілля

З метою пропагування обізнаності та спонукання до практичних дій на захист природи щороку 5 червня проводиться Всесвітній день довкілля — подія, встановлена ООН у 1973 році і яку відзначають мільйони людей у всьому світі.

Найсерйознішою причиною негативних змін у довкіллі вчені вважають глобальне потепління. Збільшення викидів CO2 посприяло підвищенню середньої температури на планеті майже на градус, таненню арктичних льодовиків і підвищенню рівня океану на 3,42 мм на рік. Вчені передбачають підняття рівня океану, за різними розрахунками, від 3-х до 12 метрів до 2100 року.

CO2 підвищує також і кислотний показник морської води, внаслідок чого змінюється її хімічний склад, і разом з глобальним потеплінням це є причиною загибелі коралових рифів, чверть з яких вже знищено, а дві третини знаходяться під загрозою. Одночасно коралові рифи є домівкою для 25% водних організмів, які відповідають за природну фільтрацію води. Крім того, надмірний вилов риби та забруднення води пластиком теж призводять до непоправної шкоди Світового океану.

З підвищенням атмосферної температури різко змінюються й погодні умови, що в глобальних масштабах призводить до кліматичних змін. Багато родючих регіонів поступово перетворюються на безводні пустелі, все частіше доводиться спостерігати сильні урагани та інші природні явища, раніше не властиві тій чи іншій місцевості.

З 1960-х років ігнорувати проблеми довкілля стало неможливо, тому багато країн почали вживати заходи щодо його захисту в межах своїх територій. Невдовзі всі зрозуміли, що забруднення води й повітря не знає кордонів, а для вирішення цих проблем необхідне міжнародне співробітництво.

Ідея всесвітнього форуму з питань екології виникла в Швеції, яка була занепокоєна станом екології, особливо через кислотні дощі. Тому в 1968 році ООН отримала пропозицію від цієї держави щодо проведення міжнародної конференції для визначення проблем природного середовища та шляхів їхнього подолання.

Датою скликання Конференції з проблем довкілля ООН обрала 1972 рік, місцем її проведення став Стокгольм. Захід проходив з 5 до 16 червня, а день відкриття було проголошено Всесвітнім днем довкілля. В конференції брали участь представники 113 країн та 400 неурядових організацій, головував на ній заступник Генерального секретаря ООН Моріс Стронг, канадський дипломат та бізнесмен нафтової й гірничої промисловості.

В результаті делегатами було прийнято план дій та кілька резолюцій, а підсумкова декларація Стокгольмської конференції стала екологічним маніфестом, який заявляв про обмеженість ресурсів планети й необхідність їх збереження. Також ця конференція призвела до створення в грудні 1972 року Програми ООН з довкілля — ЮНЕП.

Міжнародний день боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибним промислом

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 72 / 72.

5 червня 2016 року набула чинності Угода про попередження, стримування та ліквідації незаконного та нерегульованого рибальства. З 2017 року цей день став щорічно відзначатися міжнародним суспільством, стурбованого питаннями охорони довкілля.

День персонального комп’ютера Apple II

5 червня 1977 року світ побачив нову версію комп'ютера Apple II. Попри той факт, що ціна моделі вдвічі перевищувала вартість попередньої, вона вийшла на перше місце за популярністю та дала початок комп'ютерній революції.

Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією

5 червня стало святом зоозахисників, тому що цю дату оголосили Всесвітнім днем боротьби з видовою дискримінацією. Мається на увазі, що один біологічний вид не повинен пригнічувати інші.

Всесвітній день консультанта з управління

Всесвітній день консультанта з управління відзначається щорічно в перший четвер червня. Цей день присвячений визнанню внеску консультантів з управління в різних галузях і рівнях управління. Консультанти з управління - це професіонали, які надають експертні поради та підтримку підприємствам, організаціям і урядам, щоб допомогти їм покращити свою діяльність, подолати труднощі та досягти своїх цілей.

Управлінський консалтинг – це галузь, що швидко зростає і відіграє ключову роль у формуванні світової економіки. Покладатися на консультантів з управління у вирішенні складних викликів, що виникають у суб’єктів економічних відносин, свідчать про довіру до консультантів та їх високий рівень експертності.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Станіслава Костки Неймана (1875-1947), чеського поета, письменника, критика, мистецтвознавця, перекладача, журналіста, громадського діяча

150 років від дня народження Ольги Антонівни Бачинської (1875-1951), української колекціонерки, популяризаторки народної вишивки, громадсько-культурної діячки

130 років від дня народження Михайла Омеляновича Ялового (Юліян Шпол) (1895-1937), українського письменника, поета, прозаїка, драматурга, кіносценариста, публіциста, журналіста, редактора, видавця, громадсько-політичного діяча

125 років від дня народження Денніса (Денеша) Габора (1900-1979), англійського та угорського фізика, основоположника голографії, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (1971)

100 років від дня народження Миколи Васильовича Плав'юка (1925-2012), українського економіста, публіциста, громадсько-політичного та державного діяча, останнього Президента уряду УНР в екзилі (Канада)

90 років від дня народження Євгена Васильовича Концевича (1935-2010), українського письменника, перекладача

75 років від дня народження Aндpія Хpaпливого (1950), американського фізика українського походження

Ще в цей день:

1849 - Данія стала конституційною монархією;

1894 - У Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;

1910 - У Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський;

1919 - Під час українсько-польської війни 1918—1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;

1945 - Воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції;

1990 - Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника;

2014 - Війна на сході України: було звільнено місто Красний Лиман.

Церковне свято:

Святого священномученика Доротея, єпископа Тирського

Святий Доротей 50 років був єпископом Тиру. У часи імператора Діоклетіана він перетерпів тяжкі муки і довго переховувався, перш ніж міг спокійно повернутися до своєї пастви. Святий Доротей брав участь у Соборі в Нікеї. Але потім, за правління Юліана Відступника, коли той почав гнобити Христову Церкву, старенький 107-літній пастир мусив утікати з Тиру. В Тракії, його схопили мучителі, які били й мучили старця доти, доки він у муках не помер.

Святий Доротей залишив по собі різні писання, корисні для Церкви. Він знав грецьку і латинську мови, і його твори включали життя пророків, апостолів та інші тексти.

Іменини: Доротей, Петро, Микита, Іван, Яків.