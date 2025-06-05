П'ятеро мирних жителів загинули внаслідок атаки ворожих дронів по Прилуках - ОВА

П'ятеро мирних жителів Прилук загинули внаслідок масованої нічної атаки осійських БпЛА, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в Телеграм.

"Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу "герань") атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Попередньо відомо про пʼятьох загиблих - з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога", - написав Чаус в телеграм-каналі.

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.

Згодом поліція поточнила дані про загиблих: це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження.

Джерело:м https://t.me/chernigivskaODA/21244

https://t.me/UA_National_Police/41710