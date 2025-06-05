Інтерфакс-Україна
Події
01:38 05.06.2025

Контейнери зі зброєю та боєприпасами, знайдені у Польщі були призначені для України - ЗМІ

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Контейнери зі зброєю невідомого походження, які були знайдені в н.п. Ляшки, Підкарпатського воєводства, призначалися Україні, повідомив ресурс Portal Obronny (PO) в середу.

На знахідку оперативно відреагувало Міністерство національної оборони Польщі.

"Інформуємо, що знайдені в населеному пункті Ляшки на Підкарпатті контейнери з амуніцією та зброєю НЕ Є (виділено в оригіналі – ІФ-У) власністю Війська Польського. Відповідні служби охороняють місце і техніку. Контактувати з цих питань потрібно з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації (МВСіА) або з Окружною прокуратурою в Перемишлі", - йдеться в повідомленні Міноборони Польщі на платформі X.

Натомість речник МВСіА Яцек Добжинський повідомив на брифінгу для преси, що співробітники Центрального слідчого бюро поліції увійшли до ангару, в якому виявили вісім контейнерів зі зброєю та боєприпасами. Ангар розташований на території летовища цивільного аероклубу в Ляшках, тобто неподалік від кордону з Україною. Речник спростував інформацію, що зброя належала польській армії.

"Як він пояснив, вона належала приватному підприємству, яке володіло концесією на торгівлю зброєю. Найвірогідніше зброя мала потрапити в Україну", - пише Portal Obronny.

Під час прес-конференції речник МВСіА сказав, що вона схожа на ту, яку "колишній очільник поліції Шимчик привіз з України і вистрілив в Головному управлінні поліції".

"Йдеться про гранатомет RGW-90. Неофіційно кажуть також про зенітні пускові установки MANPADS. RGW-90 це сучасна німецька одноразова протитанкова пускова установка калібру 90 мм, розроблена для боротьби з бронетехнікою, укріпленнями та цілями в міському середовищі. MANPADS це, натомість, переносні зенітні ракетні комплекси, призначені для знищення повітряних цілей на низьких висотах, в т.ч. дронів, штурмових літаків і вертольотів", - пояснив Portal Obronny.

Джерело: https://portalobronny.se.pl/aktualnosci/kontenery-z-bronia-i-amunicjach-w-laszkach-mon-nie-sa-wlasnoscia-wojska-polskiego-aa-cQyS-WrN1-sFAX.html

https://x.com/MON_GOV_PL/status/1930226722051383715

https://x.com/MON_GOV_PL/status/1930226722051383715

Теги: #польща #зброя #версії #знахідка

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