З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 115 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

" Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 середи ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25140