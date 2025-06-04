Інтерфакс-Україна
Події
23:21 04.06.2025

З початку доби Сили оборони відбили 115 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 115 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

" Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 середи ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25140

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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