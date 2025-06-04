Інтерфакс-Україна
Події
20:46 04.06.2025

Швеція приєднується до Коаліції з РЕБ та стане її співголовою

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Швеція приєднується до Коаліції з РЕБ та стане її співголовою

Швеція приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби та на запрошення Німеччини стане її співголовою, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон

"Швеція приєднується до Коаліції з радіоелектронної боротьби в Україні. Після запрошення Німеччини стати співголовою, Швеція також прагне взяти на себе першу роль лідера в коаліції", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Міністр зазначив, що Швеція хоче зробити свій внесок, використовуючи свою компетенцію в галузі радіоелектронної боротьби.

За його словами, співпраця в рамках коаліції буде зосереджена на закупівлі обладнання для РЕБ, навчанні та політичних питаннях. "Разом ми будемо боротися з російською радіоелектронною війною. Нам є чому повчитися один в одного, а особливо в українського досвіду з поля бою", - наголосив він.

Як повідомлялося, в межах Контактної групи з питань допомоги Україні створено низку коаліцій, включаючи коаліцію РЕБ (радіоелектронної боротьби) та інші. Одне із завдань коаліцій – забезпечення захисту України від електромагнітної війни та посилення її можливостей у сфері РЕБ.

 

 

Теги: #реб #коалиция #швеция

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