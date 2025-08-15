Інтерфакс-Україна
12:48 15.08.2025

Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ у липні, більшість – українського виробництва

Міністерство оборони України у липні допустило до експлуатації у Силах оборони 9 нових систем радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР), 90% з яких вироблені українським оборонно-промисловим комплексом.

У відомстві наголосили, що в умовах сучасної війни результат виконання військових завдань багато у чому залежить саме від ефективності систем РЕБ/РЕР.

Міноборони продовжує поповнювати арсенал засобів РЕБ Сил оборони новими зразками, які відповідають вимогам фронту. Всього за сім місяців 2025 року оборонне відомство допустило до експлуатації майже 80 зразків РЕБ/РЕРу, торік – понад 150. Переважна більшість новинок створена українськими розробниками.

