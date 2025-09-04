Інтерфакс-Україна
Події
14:02 04.09.2025

Військові можуть отримувати засоби РЕБ в межах "Армії Дронів Бонус"

1 хв читати
Військові можуть отримувати засоби РЕБ в межах "Армії Дронів Бонус"

Українські військовослужбовці зможуть отримувати засобі радіоелектронної боротьби (РЕБ) через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence напряму від виробника, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Раніше за цією програмою можна було також отримати FPV-дрони та бомбери. Тепер же додано обладнання, яке допомагає захищати наших воїнів на передовій. Агенція оборонних закупівель Міноборони вже має перші договори з вітчизняними виробниками на постачання засобів РЕБ. Частина обладнання вже передана ЗСУ", - написав Шмигаль в телеграм у четвер.

Відтепер, за його словами, військові зможуть самостійно визначати потреби підрозділу, у Brave1 Market через авторизацію в DELTA замовляти необхідне та отримувати його безпосередньо у свої підрозділи через цифрову систему DOT-Chain Defence. "Це скорочує час від заявки до фактичного постачання на фронт і підвищує ефективність використання державних коштів", - зазначив міністр.

Шмигаль повідомив, що в межах програми вже поставлено техніки на 500 млн грн, а загальна сума замовлень становить 2 млрд грн.

Теги: #реб #dot_chain_defence

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 02.09.2025
На передову поставлено 5,6 тис. дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence - Шмигаль

На передову поставлено 5,6 тис. дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence - Шмигаль

14:48 25.08.2025
АОЗ: Військові отримали замовлені через DOT-Chain Defence дрони у рекордний термін - за 5 днів

АОЗ: Військові отримали замовлені через DOT-Chain Defence дрони у рекордний термін - за 5 днів

12:48 15.08.2025
Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ у липні, більшість – українського виробництва

Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ у липні, більшість – українського виробництва

12:27 15.08.2025
Українські військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники в DOT-Chain Defence - АОЗ

Українські військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники в DOT-Chain Defence - АОЗ

09:39 08.08.2025
За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

17:14 07.08.2025
Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

12:18 04.08.2025
НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

14:15 01.08.2025
Торік для оборонних відомств українські компанії виготовили 1,7 млн дронів, що в 1400 разів більше, ніж у 2022 р., – StateWatch

Торік для оборонних відомств українські компанії виготовили 1,7 млн дронів, що в 1400 разів більше, ніж у 2022 р., – StateWatch

14:11 26.06.2025
Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

20:46 04.06.2025
Швеція приєднується до Коаліції з РЕБ та стане її співголовою

Швеція приєднується до Коаліції з РЕБ та стане її співголовою

ВАЖЛИВЕ

Міністр оборони Нідерландів анонсував зустріч Коаліції дронів у Гаазі

Ляєн окреслила основні завдання засідання Коаліції охочих у Парижі

Планується зустріч Зеленського та Віткоффа у Парижі - джерело

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

ОСТАННЄ

Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

Росія атакувала енергетичні об'єкти Сумщини - Міненерго

Морські дрони Magura знищили не менше шести ворожих літаків і вертольотів - ГУР

Троє з чотирьох експертів, які готували експертизу в справі Порошенка, звільнилися незабаром після її завершення – ЗМІ

Кількість жертв землетрусу в Афганістані сягнула 2,2 тис., ще понад 3,5 тис. поранено

Окупанти скинули 3 авіабомби на лікарню в Костянтинівці, ще три – на Іллінівку, загинуло двоє цивільних

ГУР передав макети морських дронів Magura Національному музеї історії України у Другій світовій війні

Українська Fire Point на виставці у Польщі анонсувала розробку власних балістичних ракет

Міністр оборони Нідерландів анонсував зустріч Коаліції дронів у Гаазі

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА