Військові можуть отримувати засоби РЕБ в межах "Армії Дронів Бонус"

Українські військовослужбовці зможуть отримувати засобі радіоелектронної боротьби (РЕБ) через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence напряму від виробника, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Раніше за цією програмою можна було також отримати FPV-дрони та бомбери. Тепер же додано обладнання, яке допомагає захищати наших воїнів на передовій. Агенція оборонних закупівель Міноборони вже має перші договори з вітчизняними виробниками на постачання засобів РЕБ. Частина обладнання вже передана ЗСУ", - написав Шмигаль в телеграм у четвер.

Відтепер, за його словами, військові зможуть самостійно визначати потреби підрозділу, у Brave1 Market через авторизацію в DELTA замовляти необхідне та отримувати його безпосередньо у свої підрозділи через цифрову систему DOT-Chain Defence. "Це скорочує час від заявки до фактичного постачання на фронт і підвищує ефективність використання державних коштів", - зазначив міністр.

Шмигаль повідомив, що в межах програми вже поставлено техніки на 500 млн грн, а загальна сума замовлень становить 2 млрд грн.