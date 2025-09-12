Інтерфакс-Україна
13:45 12.09.2025

День військ РЕБ відзначатиметься щорічно 12 вересня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні 12 вересня Дня військ радіоелектронної боротьби.

Відповідний указ №679/2025 "Про День військ радіоелектронної боротьби" від 12 вересня опублікований на сайті глави держави.

"З метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави, постановляю: установити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який відзначати щороку 12 вересня. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в тексті документу.

Теги: #реб #війська

