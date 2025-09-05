Інтерфакс-Україна
Події
14:44 05.09.2025

Західні партнери обговорюють розміщення в Україні військ, які не входять до складу НАТО, – ЗМІ

Західні партнери, зокрема США, обговорюють можливість розміщення військ країн які не входять до НАТО у майбутній буферній зоні в Україні, повідомляє NBC News.

За даними видання, у випадку мирної угоди між Росією і Україною США могли б взяти на себе провідну роль у моніторингу великої буферної зони всередині України, передбаченої як спосіб захисту країни від Росії, повідомляють джерела.

Під буферною зоною розуміється велика демілітаризована територія в межах нинішньої України, що розділяла б російську і українську території. Частково завдяки своїм технологічним можливостям Сполучені Штати візьмуть на себе провідну роль у спостереженні за буферною зоною, використовуючи безпілотники і супутники разом з іншими розвідувальними засобами, але вони координуватимуть свої дії з іншими країнами, які також здійснюватимуть моніторинг.

"За словами людей, знайомих з планом, ця зона може бути захищена військами з однієї або декількох країн, що не входять до НАТО, таких як Саудівська Аравія або навіть Бангладеш. За їхніми словами, американські війська не будуть розміщені на території України", - зазначається в повідомленні.

За даними джерел, президент Росії Володимир Путін буде змушений погодитися на будь-який план гарантій безпеки для України, а участь НАТО або навіть припущення про неї є для нього серйозною проблемою, тому розробники плану намагаються уникнути використання сил НАТО або будь-чого, що нагадує брендинг НАТО.

Натомість, частина гарантій, ймовірно, спиратиметься на війська з країн, що не є членами НАТО, а також на клаптикові двосторонні угоди між Україною та її союзниками, які нададуть Україні гарантії безпеки без залучення статті 5 НАТО, яка є червоною лінією для Москви.

Цей план був розроблений після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня. Серед викликів, пов'язаних з плануванням, - рішення про те, які саме російські вторгнення викличуть реакцію з боку України або моніторингових сил, і яка саме реакція буде дозволена, повідомило одне з джерел. Ця особа повідомила, що правила ведення вогню все ще потребують доопрацювання і що вони, ймовірно, будуть оскаржені під час будь-яких розбіжностей після укладення угоди і створення буферної зони.

