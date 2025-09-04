Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

Прем'єр-міністри Польщі та Італії Дональд Туск і Джорджія Мелоні підтвердили, що їхні країни не планують розгортати контингент в Україні.

Підтвердивши, що Італія не бажає відправляти солдатів в Україну, прем'єр Мелоні підтвердила відкритість до підтримки можливого припинення вогню за допомогою ініціатив з моніторингу та навчання за межами кордонів України", - повідомляє пресслужба уряду Італії.

У свою чергу Туск заявив, що Польща відповідає за логістику допомоги Україні ні виступає в ролі транспортного хабу, що є "достатньою задачею".

"Польща, як ми неодноразово наголошували, не передбачає відправлення військ в Україну. Також і після закінчення війни", - заявив Дональд Туск після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі, повідомляє polsatnews.pl.