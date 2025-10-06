Рішення створити Космічні війська хоч і запізніле, проте все ще актуальне, — Залужний

Фото: надано Залужним

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначає важливість створення в Україні Космічних військ.

"Рішення про створення Космічних військ до 31 грудня 2025 року, передбачене програмою уряду, хоч і запізніле, проте все ще актуальне. Дуже добре, що сама війна, її високотехнологічний характер, а ще більше — майбутні безпекові загрози нарешті диктують необхідність негайного розвитку національних аерокосмічних технологій та спроможностей як ключового елементу обороноздатності нашої держави", — написав Залужний в статті для порталу "Мілітарний".

За його словами, відсутність органу управління розвідкою на стратегічному рівні та, відповідно, комплекту сил та засобів була проблемою, яка суттєво знижувала ефективність управління військами, і критичною у ній стала поява у Збройних силах України новітніх засобів ураження. "Саме через відсутність та затримку в обміні специфічною інформацією з космосу, не вдалося використати повний потенціал таких систем як HIMARS. Згодом через реакцію Росії їхнє стратегічне значення суттєво зменшилося. Бо як виявилося, саме космічні спроможності надають критичного значення для цілевказівки, навігації та зв’язку, забезпечуючи ефективність ракетних ударів", - наголосив ексголовнокомандувач.

Залужний розповів, що на початку 2023 року на орбітах Землі перебувало приблизно 7560 активних супутників, з яких 246 були офіційно класифіковані як військові. РФ утримувала близько 160 активних супутників, з яких приблизно 100 виконували військові функції.

За його словами, українське Центральне управління космічної підтримки в свою чергу отримало від країн-партнерів інструмент у вигляді використання супутникових технологій як військового так і цивільного призначення та доступ до програмного забезпечення, і стало ключовим органом, який перетворював дані з космосу на конкретні бойові рішення. "Не маючи власного військового супутникового угруповання, ми своєчасно використали комерційну космічну інфраструктуру, зокрема Starlink компанії SpaceX для зв’язку, а супутники спостереження Землі, такі як Maxar, Planet Labs і ICEYE, для розвідки в реальному часі", - розповів ексголовнокомандувач.

При цьому Залужний наголосив, що Україна, яка колись входила у п’ятірку космічних держав світу, "тепер у ракетно-космічній галузі, м’яко кажучи, відстає", а ефективна війна неможлива без космічних даних. "Сьогодні неможливо уявити сучасну збройну боротьбу без космічних сервісів. Російсько-українська війна стала першим великим воєнним протистоянням, у якому космічні технології відіграли і продовжують відігравати вирішальну роль", — каже він.

За словами ексголовнокомандувача, ЗСУ на 4-й рік широкомасштабної агресії та 12-й рік війни, згідно Закону про розвідувальні органи, все ще не мають власних функцій щодо розвідувальної діяльності на стратегічному рівні, при тому, що на своєму озброєнні мають зразки, у тому числі власного виробництва, здатні вже давно наносити ураження далеко за межами можливостей оглядової розвідки окремого розвідувального батальйону.

"Тому використання космічними військами, перш за все, розвідувальних можливостей, буде вимагати нормативного закріплення цієї функції, задля як подальшого фінансування, так і створення відповідної ланки управління на стратегічному рівні у структурі Збройних Сил… Розглядаючи космос саме як шлях до отримання оперативної переваги, створення Космічних військ має бути гарантовано наділенням їх усім спектром можливостей", - написав він.

Залужний наголошує, що попри те, що очевидним пріоритетом для України буде вважатися створення власної групи космічних апаратів, наразі потрібно максимально ефективне використання саме можливостей як партнерів, так і недержавних приватних компаній, такий напрямок буде вимагати саме дипломатичних зусиль для повного і надійного партнерства. "Це, у свою чергу, потребує окремого напрямку міжнародного співробітництва, який буде виходити за межі традиційного військового співробітництва, й надання права займатися такою діяльністю саме командуванню Космічних військ", - вказав дипломат.

Він наголосив, що космос має стати ще одним елементом обороноздатності, де України потрібно досягти ключових технологічних змін. "Космос – це не лише технології, а й ключ до оперативної переваги, але його ефективне використання буде потребувати системного підходу, від інституалізації програм виробництва до міжнародної кооперації… На землі, у повітрі і на воді ми вже знайшли ці рішення. Час подивитися у космос, бо єдина можливість зараз досягти потрібного рівня безпеки полягає тільки у технологічних перевагах в усіх доменах", — вважає Залужний.