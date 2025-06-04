Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Росія хоче тягнути час і готуватися до нових атак, потрібно повністю перекрити РФ доступ до ресурсів для ведення війни, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, звертаючись до сенаторів США.

"Свого часу ми віддали росії стратегічні бомбардувальники, бо хотіли миру і гарантій. Але росія використала їх проти нас, обстрілюючи наших людей. Тепер частина їхньої стратегічної авіації знищена акцією відплати. Ми не починали цю війну. Але маємо її завершити", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

Він наголосив, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, а Росія відмовилася.

"І це показує справжні наміри москви. Заяви путіна, медведєва і мединського - це не про мир. Це про погрози і війну. росія хоче тягнути час і готуватись до нових атак", - наголосив керівник ОП.

Він подякував США за кожен "Джавелін", кожен Patriot, Himars та санкції.

"Якщо росію не зупинити зараз - інші диктатори зроблять висновки. Якщо зупинити - союзники зміцніють. І світ стане безпечнішим. Нам потрібно повністю перекрити рф доступ до ресурсів для ведення цієї війни", - додав Єрмак.

За його словами, необхідні санкції проти РФ, які закриють усі обхідні шляхи та жорсткіші енергетичні обмеження.

"Майбутній двопартійний законопроєкт - потужний крок у цьому напрямку. І москва повинна заплатити за те, що зруйнувала. 300 мільярдів доларів заморожених російських активів - це справедливе джерело для відновлення України", - повідомив керівник ОП.