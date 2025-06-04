Інтерфакс-Україна
Події
19:43 04.06.2025

Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

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Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

На засіданні Контактної групи з питань оборони України партнери домовилися про започаткування ініціативи Ramstein Investment for Industries, що має на меті фінансування та виробництво зброї повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Ми домовилися, що продукція, вироблена за українською ліцензією за кордоном, буде надходити в Україну, доки триватиме війна. Ми з нетерпінням чекаємо на розгляд усіх пропозицій від зацікавлених держав-партнерів. Ми ще не затвердили назву, але поки що називаємо це Ramstein Investment for Industries, що є стратегічним зрушенням", - сказав Умєров на пресконференції у середу.

В рамках цієї ініціативи, як зазначив міністр, українські компанії можуть інвестувати в країни-партнери по "Рамштайну", а компанії з країн UDCG - можуть будувати свої заводи в Україні.

"Ми будемо разом виробляти дрони, ракети, боєприпаси та іншу зброю. Українські дрони змінили поле бою, а тепер вони змінять те, як країни "Рамштайну" готуються до майбутніх загроз", - розповів Умєров..

За його словами, ініціатива Ramstein Investment for Industries є "важливим кроком уперед у побудові міцнішої оборони свободи". Також очільник відомства висловив сподівання, що ініціатива отримає підтримку в рамках програми SAFE від ЄС, яка надасть до 150 мільярдів євро на виробництво зброї.

"Наші партнери готові рухатися вперед. Це виграш для всіх. Українські компанії можуть інвестувати в Європу, а європейські або євроатлантичні компанії можуть будувати свої заводи в Україні. Українські компанії, звичайно, отримають доступ до фінансування, передових технологій і нових виробничих потужностей, а також стратегічних партнерств з провідними світовими гравцями", - додав Умєров.

Таким чином, як пояснив Умєров, союзники матимуть можливість зміцнити свою промисловість, враховуючи постачання зброї в Україну.

Теги: #умєров #ініціатива #рамштайн

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