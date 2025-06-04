Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

Посольство США в Україні закликало американських громадян зберігати обережність у зв’язку із загрозою нових масованих ударів.

"Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", - зазначається в повідомленні на сайті посольства від 4 червня.