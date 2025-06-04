Голова МЗС Чехії про перемовини у Стамбулі: жодних серйозних переговорів, лише зволікання та ігри, настав час посилити тиск на РФ

Тиск на РФ має бути посилений у зв'язку з відхиленням нею пропозиції про безумовне припинення вогню, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Росія повторила ультиматуми зі Стамбула 2022 року. Вона також відхилила пропозицію про безумовне припинення вогню. Жодних серйозних переговорів; лише зволікання та ігри. Настав час посилити тиск на Москву. У нас є інструменти", - написав Ліпавський в соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ за координації Туреччини відбувся у Стамбулі 2 червня. Головною темою для обговорення мало стати припинення вогню, обмін військовополоненими та підготовка зустрічі на рівні лідерів.

За результатами зустрічі глава української делегації міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що російська делегація в Стамбулі в понеділок передала Україні свій "меморандум" про припинення вогню, українська команда вивчить його протягом тижня. За словами міністра, вдалося узгодити тільки питання обміну. Делегації України та РФ домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх" - тяжкохворих і молодих військових (до 25 років), а також домовилися про повернення тіл загиблих - 6 тис. на 6 тис.

Українська сторона запропонувала РФ провести зустріч до кінця поточного місяця (з 20-30 червня).

Володимир Путін в серелу заперечно висловився щодо можливості безумовного припинення вогню у війні РФ проти України. "Просять призупинити бойові дії на 30, а то й на 60 діб, просять про зустріч на найвищому рівні. Але як же проводити в цих умовах такі зустрічі? Про що говорити?... І за що їх заохочувати - давати перепочинок у бойових діях", - сказав він під час наради з членами уряду держави-агресора в середу.