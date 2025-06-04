Інтерфакс-Україна
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17:53 04.06.2025

У 2025р не допускається укладення Держкіно нових договорів на виробництво фільмів до завершення виробництва попередньо оплачених - Кабмін

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У 2025р не допускається укладення Держкіно нових договорів на виробництво фільмів до завершення виробництва попередньо оплачених - Кабмін

Кабінет міністрів встановив, що у 2025 році не допускається укладення Державним агентством з питань кіно (Держкіно) нових договорів на виробництво фільмів до завершення виробництва тих, на яке здійснено попередню оплату.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, внесено зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії, у тому числі документування воєнних злочинів.

Передбачено, що визначення переможців конкурсного відбору, з якими буде укладено договори на виробництво (створення) фільмів за рахунок бюджетних коштів, здійснюється з урахуванням розміру бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідних орієнтовних граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період.

Встановлено, що у 2025 році за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування фільмів, виробництво (створення) яких розпочато у попередні роки. 

В той же час у 2025 році не допускається укладення Держкіно нових договорів на виробництво (створення) фільмів до завершення виробництва (створення) фільмів, на яке здійснено попередню оплату.

Теги: #кабмін #держкіно

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