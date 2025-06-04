Інтерфакс-Україна
Події
16:08 04.06.2025

Перша профінансована Німеччиною українська далекобійна зброя може бути розгорнута в ЗСУ вже за кілька тижнів - Пісторіус

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Перша профінансована Німеччиною українська далекобійна зброя може бути розгорнута в ЗСУ вже за кілька тижнів - Пісторіус

Перша далекобійна зброя, "вироблена в Україні" за фінансування Берліна, може надійти на озброєння до Збройних сил України вже за кілька тижнів, заявив міністр оборони Німеччини Пісторіус.

Під час спілкування з журналістами перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі Пісторіус нагадав, що під час візиту його українського колеги Рустема Умєрова до Берліна минулого тижня вдалося домовитися, що Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні.

"Таким чином ми реалізуємо наш план, який є важливішим ніж будь-коли, – в майбутньому посилювати прямі інвестиції в українську оборонну промисловість. "На місці" все відбувається ще швидше, і потужності також є. Перевага полягає в тому, що вже цього року можна виготовити значну кількість зброї великої дальності. Перші системи можуть бути введені в дію в Збройних силах України вже за кілька тижнів", - сказав Пісторіус.

Крім того, він нагадав про домовленість між Києвом та Берліном продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів, а також фінансування ремонту та співпраці стосовно супутникового зв'язку.

Теги: #пісторіус #німеччина

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