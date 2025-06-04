Умєров у Брюсселі перед засіданням "Рамштайну": сподіваємося, сьогодні будуть гарні оголошення

Міністр оборони Рустем Умєров прибув у Брюссель на 28-е засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") та висловив сподівання "гарні оголошення" щодо підтримки Києва.

"Шановний Марк, щиро дякуємо, що приймаєте нас сьогодні, приймаєте нашу 28-му зустріч UDCG. Зустріч UDCG для України – це важливий символ, символ єдності, символ допомоги, де ми маємо не лише військову, а й економічну, політичну, дипломатичну підтримку, за яку ми вдячні всім народам", - сказав він під час підходу до ЗМІ у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі перед початком "Рамштайну".

Міністр оборони висловив сподівання на продуктивні зустрічі та подальшу підтримку Києва.

"Сподіваємося, сьогодні у нас будуть гарні оголошення, дуже продуктивні зустрічі, як завжди", - підкресли він.

Умєров подякував Рютте за лідерство у підтримці українців та наголосив, що Україна прагне миру. Він наголосив, що Україна підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа щодо мирного процесу і "постійно відправляє свої команди на переговори".

"Але ми бачимо, що наразі ультиматуми продовжуються", - сказав Умєров.

Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте своєю чергою привітав Умєрова у штаб-квартирі НАТО та зазначив, що сьогодні та завтра міністри багато чого обговорять.

"Сьогодні у нас буде наша Контактна група з питань оборони України, в якій візьмуть участь багато міністрів, і це відбувається в той момент, коли росіяни все ще атакують невинних людей в Україні та містах. Це насильство заради насильства, і ви можете бути впевнені, що НАТО та союзники підтримують вас, щоб продовжувати підтримувати Україну через наше командування у Вісбадені", - запевнив Рютте.

27-е засідання засідання UDCG відбулося 11 квітня в Брюсселі.