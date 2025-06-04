Найближчі дні в Україні будуть спекотними, у четвер майже без опадів, у п'ятницю короткочасні дощі

Короткочасний дощ і гроза очікуються місцями у північно-західній частині України в другій половині дня у четвер, 5 червня, в інших регіонах без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, Вітер переважно південний (у східних областях північний), 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на південному заході країни до 31°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві 5 червня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період спостережень в Києві найвища температура 5 червня була +30,8° в 1910р., найнижча +2,4° в 1930р.

У п'ятницю, 6 червня, у більшості північних, вдень також у західних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на сході 11-16°; вдень 26-31°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

В Києві 6 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.